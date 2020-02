Koniec letákom v schránkach?!

28. Mája 2018 začala na celom území EÚ regulácia GDPR, teda ochrana osobných údajov. Týka sa to aj používania poštových adries? Ako je to s doručovaním nevyžiadanej pošty do schránok?

Málokto sa poteší, keď mu schránku zahltia letáky, katalógy, časopisy, odkazy či listy, ktoré si nikdy nevyžiadal a nemá o ne záujem.

Špeciálna sezóna na nevyžiadanú poštu v schránkach je napríklad pár mesiacov pred voľbami, keď nám zrazu začnú písať neznámi ľudia dôverné správy s ich životopisom, politickými názormi a plánmi čo by spravili, keby sme sa rozhodli dať hlas práve im.

Každý si pamätá ten frenetický nával e-mailov z viac či menej známych webových stránok kde sme sa kedy zaregistrovali so zdvorilou žiadosťou ponechať si naše kontaktné údaje a prípadne nám posielať nejaké tie novinky a ponuky. Snáď každá stránka nás dnes požiada o o akceptovanie používania osobných údajov. Každý reklamný e-mail má úplne dolu malými písmenkami odkaz, kde si môžeme zrušiť posielanie týchto správ...

Toto všetko a viac sa týka elektronickej komunikácie. Ale čo tá reálna? Aký má GDPR regulácia vplyv na papierové letáky a používanie fyzických poštových schránok s našimi adresami?

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne miesta kde prijímame poštu je osobná citlivá informácia. Zaujímalo ma, akú ochranu ponúka GDPR v tomto prípade, preto som napísal priamo do európskych štruktúr, aby mi ozrejmili situáciu s letákmi.

Odpoveď bola prekvapivo rýchla, no nie celkom uspokojivá. Napriek tomu mi pomohla zorientovať sa v tejto zamotanej legislatíve. Odpoveď znela: Chápeme, že daná regulácia je komplikovaná a vyvstávajú z nej mnohé otázky, žiaľ my neposkytujeme individuálne konzultácie. Miesto individuálnych odpovedí EDPB vydala všeobecný návod. pozrite si ho prosim tam a tam... Prekvapivo v danom dokumente (dostupnom aj v slovenčine) nájdeme okrem vysvetlenia ohľadom ochrany osobných údajov a dávania súhlasu na ich používanie aj modelové priklady.

Tu vám ponúkam moju interpretáciu prečítaného:

Poštová adresa je v skutku osobná citlivá informácia a ako taká podlieha ochrane pod reguláciou GDPR. Do schránky vám môžu prísť len zásielky od odosielateľov, ktorým ste dali súhlas na jej použitie, prípadne máte s nimi právny vzťah. Napríklad štát, alebo samospráva vám môžu zaslať informácie, ktoré sa týkajú občianských vecí. (dane, pozvánka k voľbám, súdne obsielky, úradné záležitosti...) Ďalej sú to firmy, ktorým ste dali súhlas k zasielaniu špecifických materiálov. Ak ste napríklad členmi nejakého spotrebiteľského klubu, často je jeho súčasťou súhlas zasielať vám katalógy, alebo letáky so zľavami. Takisto ak máte zmluvu s elektrárňami, vodárňami, internetovým poskytovateľom, bankou... veľmi pravdepodobne ste ako klienti podpísali súhlas so zasielaním pošty.

Akákoľvek zásielka, leták, časopis ktorý ste si nevyžiadali, prípadne ste nedali na zaslanie jednoznačný súhlas, je protizákonná.

Ktokoľvek vám vhadzuje leták do schránky, tak v momente vhodenia zneužíva informáciu o vašom bydlisku.

Takže to vzyerá tak, že všetky ponuky žaluzií, zasklievania, kúpy bytu, super zlavneného nákupu, služieb, ale aj predvolebné letáky sú nelegálne zásielky, ktoré porušujú nariadenie Európskej Komisie.

Zdroje:

https://edpb.europa.eu/edpb_sk

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051